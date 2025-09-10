Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей Во Владивостоке мужчина потерял при пожаре 500 тысяч рублей

Житель Владивостока потерял 500 тыс. рублей в пожаре на улице Днепровской, передает Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока». Сотрудники сгоревшего склада рассказали, что многие потеряли документы, паспорта, вещи, ключи от авто и другие ценности.

Некоторые выбегали из огня ни с чем, а кто-то возвращался за имуществом. Один из мужчин имел при себе около полумиллиона рублей, предназначавшихся семье. Позже выяснилось, что сгоревшее здание не было введено в эксплуатацию и могло стоять незаконно. В ходе тушения возгорания пожарные столкнулись с проблемами в работе гидрантов. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Возгорание кровли административного здания площадью 40 квадратных метров было признано сложным. Через 22 минуты после прибытия МЧС пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС из-за быстрого распространения огня.

Кроме того, во Фрунзенском районе Петербурга в больницу доставили 48-летнего мужчину и 49-летнюю женщину после пожара в квартире. ЧП произошло в доме на Малой Балканской улице.