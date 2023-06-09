Режим ЧС введен во Владивостоке из-за ливней

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за сильных ливней, затопивших улицы и дороги региональной столицы, сообщил мэр города Константин Шестаков. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии оценивается в 370 млн рублей. Сейчас городские службы прочищают сети ливневой канализации, вывозят сошедший на дороги грунт и проводят иные работы по благоустройству.

Менее чем за 24 часа в городе выпало 106 мм осадков при месячной норме 104 мм. Характер дождя был залповый. В результате сильно пострадали дороги, ливневки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов. Всем объектам необходимы оперативные мероприятия по ремонту. Для этого привлекаем средства резервного фонда. По тем повреждениям, которые успели осметить, общий объем затрат составляет около 370 млн рублей, — рассказал Шестаков.

Из-за обильных осадков на дорогах образовывались подтопления, в местами сошел грунт с косогоров. Также повреждены тротуары и подпорные стены. Где-то потоки воды смыли асфальт и брусчатку. В службах ЖКХ приняты жалобы на протечки кровель в жилых домах и социальных объектах. Фиксировались отключения электричества в некоторых районах.

В начале июня власти отменили режим ЧС на территории Тюменской области. Он был введен в начале мая из-за лесных пожаров. Постановление об отмене режима ЧС подписал губернатор Александр Моор.