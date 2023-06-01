В Тюменской области отменили режим ЧС из-за лесных пожаров Губернатор Тюменской области Моор отменил с 1 июня режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС Тюменская область

На территории Тюменской области с 1 июня 2023 года отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный в начале мая из-за лесных пожаров, сообщили изданию «МегаТюмень» в информационном центре правительства региона. Постановление об отмене режима ЧС подписал губернатор Александр Моор.

При этом, как уточняет издание, в регионе по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим, который подразумевает сохранение запрета на посещение лесов и разведение открытого огня.

Учитывая погодные условия, сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, — сообщает информационный центр.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 7 мая 2023 года опубликовал срочное обращение к жителям региона из-за ситуации с лесными пожарами и объявил о введении режима ЧС на всей территории области.

В середине мая несколько населенных пунктов Тюменской области пострадали от природных пожаров. Александр Моор пообещал выплатить погорельцам, которые лишились единственного жилья, по 72 тысячи рублей за квадратный метр, а пострадавшие из-за природных пожаров тюменцы получат по 250 тысяч рублей за сгоревшие бани и по 50 тысяч рублей за уничтоженные огнем надворные постройки.