Во Владимире умер новорожденный с ковидом, помочь которому поручил Мурашко

В Областной детской клинической больнице Владимира после 10-дневного периода лечения умер новорожденный, заразившийся коронавирусом от матери. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов на онлайн-брифинге на странице региональной администрации «ВКонтакте». Ранее к состоянию младенца привлёк внимание глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочего визита во Владимирскую область.

Как рассказал глава облздрава, ребёнок родился недоношенным, с врождёнными пороками развития, сразу после рождения он был помещён в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам Баранова, Мурашко поручил привлечь к лечению младенца многопрофильную бригаду московских врачей.

Хочу подчеркнуть, что все лечебные мероприятия по данному ребёнку по системе телемедицины наши коллеги из областной детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда мы бессильны. Бригада выехала, но пока они к нам добирались, к сожалению, ребёнок умер. Печальный исход, — сказал глава облздрава.

Он отметил, что обсудил данный случай с медиками и убедился, что коллеги сделали всё, что было возможно в этой ситуации. По словам Баранова, вопрос о переводе новорожденного в столицу не стоял из-за рисков резкого ухудшения его состояния. Кроме того, владимирская больница располагала необходимым инструментарием.

Сейчас у нас будет расширенная комиссия по разбору летальных случаев, будет рассматриваться этот случай, в том числе. На мой взгляд, там делалось всё возможное и невозможное. Но мы иногда бессильны. Ошибок врачебных мы не заметили, — заверил директор регионального депздрава.

Ранее профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина заявила, что распространение коронавирусной инфекции привело к большему количеству заражений среди младенцев. Матери новорожденных также стали болеть чаще как в период беременности, так и во время родов. По словам педиатра, болезнь у новорожденных может протекать и бессимптомно, и тяжело.