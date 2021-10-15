Педиатр рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди младенцев

Широкое распространение коронавируса привело к большему количеству заражений среди младенцев. Чаще стали болеть их матери и при беременности, и уже во время родов, рассказала для «МИР 24» профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина. Так она прокомментировала открытие отделения для лечения новорождённых с COVID-19 в Уфе.

Как только фиксируется подъём заболеваемости в целом этой инфекцией, сразу начинается рост заболеваемости новорождённых. <...> Эта тенденция наблюдалась на каждой волне, — сообщила Мескина.

Она добавила, что течение болезни у новорождённых протекает по-разному: от бессимптомного до тяжёлого, пропорция среди младенцев примерно как и в других возрастах. Но болезнь развивается у них очень быстро, поэтому нужна особенная терапия с вниманием к дозировке, к снабжению кислородом. А иммунитет новорождённых формируется с помощью матери, имеющиеся у неё антитела передаются внутриутробно.

Мескина рассказала, что родителям нужно обращать внимание на необычное поведение ребёнка: если вдруг он не ест, больше спит, у него изменился цвет кожи, стало тяжёлым дыхание. У младенцев почти не бывает насморка, заложенность носа тоже может быть признаком респираторной инфекции.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна во всей России нет. Это приведёт к негативным последствиям как для страны, так и для граждан.