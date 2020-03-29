Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия, предприниматели и организации, вынужденно приостановившие деятельность после введения ограничений на передвижение по Московской области, получат поддержку региональных властей, следует из постановления губернатора.

Подготовить предложения по поддержке предприятий, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности, — отмечено в документе.

Как писал NEWS.ru, Подмосковье вслед за столицей запретило гражданам выходить из дома во все места, кроме продуктовых магазинов и аптек. Ограничения заработали вечером 29 марта.

Число заражённых в Московской области достигло 112 человек.

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