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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запретил жителям области покидать дома из-за коронавируса. Ограничения начали действовать с 20:00 воскресенья 29 марта.

Сидеть дома — это девиз, который сейчас известен каждой семье. К сожалению, не все его соблюдают. Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, из дома можно будет выходить...