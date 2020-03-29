https://static.news.ru/photo/d0026b02-71ee-11ea-911b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным дополнительные меры противодействия распространению COVID-19 «далеко не жёсткие».

Представитель Кремля сделал это заявление в беседе с Life. По словам Пескова, меры вводятся в интересах жителей столицы России.

Как передавал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в столице. С 30 марта горожанам не рекомендуется покидать жилища без особой причины. Выйти разрешат только за медицинской помощью, для поездок на работу, за покупками в аптеке и ближайшем магазине, для выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Через несколько дней жители Москвы смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

Московский оперштаб уточнил, что указ Собянина не накладывает ограничения на движение транспорта в Москве.