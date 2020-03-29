https://static.news.ru/photo/227fd10c-71eb-11ea-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Указ мэра Москвы Сергея Собянина об ужесточении мер противодействия распространению коронавирусной инфекции не вводит ограничений на передвижение транспорта по столице.

Об этом сообщает московский оперштаб по ситуации с коронавирусом. Указ не ограничивает движение личного и служебного, специального и общественного автотранспорта.

Как передавал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в столице. С 30 марта горожанам запрещено покидать жилища без особой причины. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Через несколько дней жители Москвы смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались. В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000.