Власти Подмосковья намерены выдать малообеспеченным семьям продукты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление о выдаче продуктовых наборов для малообеспеченных семей. В одном комплекте товары на сумму в 2,2 тысячи рублей. Наборы будут выданы до 15 июня 2020 года.
В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребёнка (детей) в соответствии с Законом Московской области продуктовые наборы, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Московской области отложили возобновление строительных работ. Причиной стал рост числа заражённых коронавирусом. За последние сутки скончались девять человек. Об этом информировал NEWS.ru.
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