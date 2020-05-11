Власти Подмосковья намерены выдать малообеспеченным семьям продукты

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Власти Адыгеи с 12 мая разрешат прогулки на улицах и занятия спортом при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Решением республиканского оперативного штаба в Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки, автомойки. Будут готовиться к открытию парикмахерские и салоны красоты, — цитирует сообщение РИА Новости. Кроме того, в местах...