Власти Петербурга не собираются делать 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/d363f34a-3621-11eb-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд российских регионов принял решение сделать 31 декабря выходным днём, однако несмотря на это, власти Санкт-Петербурга пока не планируют принимать такое решение.

В частности, 31 декабря будет выходным для жителей Татарстана, Крыма, Ставрополя, Владимирской, Курской и Белгородской областей. По словам руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инны Карпушиной, если власти захотят освободить людей от работы в последний день декабря, об этом будет сообщено в официальном порядке.

Когда или если такое решение будет принято, оно будет сообщено официально, — отметила Карпушина, слова которой приводят «Невские Новости».

Известно, что решение о выходном дне принимают главы регионов. 31 декабря уже неоднократно предлагали сделать днём отдыха на федеральном уровне, однако данная инициатива не была одобрена.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совфеда, предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе.

Он напомнил, что данную идею поддерживают 85% россиян. Применительно к 2020 году это добавит праздничного настроения в условиях пандемии коронавируса.