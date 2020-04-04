Власти Омской области разрешили 122 компаниям работать при ограничениях

https://static.news.ru/photo/1265d6b2-76b0-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской области обнародован перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции. В него вошли 122 предприятия.

Отмечается, что предприятия, вошедшие в список, работают в восьми разных сферах — это обрабатывающие производства, агропромышленный комплекс, строительство и производство стройматериалов, транспорт и дорожное хозяйство, связь, торговля, ЖКХ.

Губернатор области Александр Бурков заявил, что от всех 122 предприятий ждут исчерпывающих мер для обеспечения безопасности на рабочих местах.

Это — санпропускник, систематическая дезинфекция рабочих мест и всех входных групп, наличие средств индивидуальной защиты. Плюс к этому должна быть ещё термометрия, — цитирует его РИА Новости.

С 1 апреля в Омской области вводится особый режим самоизоляции. Жители Омска не должны покидать свои дома. Выходить на улицы можно будет только для посещения магазина или аптеки в шаговой доступности или при обращении за экстренной медицинской помощью.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков с 2 апреля уходит в отставку после критики губернатора Александра Буркова о резком росте числа заражённых коронавирусом в регионе.