Власти объяснили громкие звуки в Севастополе Губернатор Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях флота в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

В Севастополе в настоящее время проводятся тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), они сопровождаются практической стрельбой и именно эти звуки могут слышать жители города. Об этом в личном Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. Он также уточнил, что в целом в городе все спокойно.

На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой, — написал Развожаев.

Кроме того, губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.

Севастополь является главной базой Черноморского флота РФ. Город за время проведения специальной военной операции на Украине неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последняя атака произошла 25 мая. Тогда Развожаев сообщил, что два беспилотника были сбиты, остальные — обезврежены при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Он также подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали.

14 мая губернатор также предупреждал жителей города о том, что в Севастополе могут быть слышны взрывы, связанные с учениями флота. Он уточнил, что боевую подготовку проводят на Северном молу и в Стрелецкой бухте.