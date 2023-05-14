Жителей Севастополя вновь предупредили о громких звуках Губернатор Развожаев: взрывы в Севастополе связаны с учениями флота

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале местных жителей, что в городе могут быть слышны взрывы, связанные с учениями флота. Он уточнил, что боевую подготовку проводят на Северном молу и в Стрелецкой бухте.

Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

Днем ранее бойцы ЧВВМУ имени П.С. Нахимова упражнялись в стрельбе, из-за чего в Севастополе также были слышны громкие звуки. До этого в субъекте проводились учения в использовании ПВО.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки. Военный обозреватель Виктор Литовкин пояснял, что эти мероприятия касаются только запасников, и никто из их участников не будет задействован в зоне проведения СВО. По словам Литовкина, в двух засекреченных пунктах для служебного пользования указано число человек, которые должны быть призваны, и сумма средств, которые будут выделены на эти мероприятия. Призванные на сборы примут участие в учениях «Запад-2023».