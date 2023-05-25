В Севастополе отразили атаку беспилотников Губернатор Развожаев: в Севастополе силами флота сбили два БПЛА, еще несколько заглушены

В Севастополе отбили атаку дронов, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, два беспилотника были сбиты, остальные — обезврежены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ, — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что никакие объекты в городе не пострадали. По словам главы Севастополя, все службы продолжают следить за ситуацией.

Ранее писали, что власти США убеждены в причастности украинских спецслужб к майской атаке беспилотников на Кремль. Изначально Вашингтон предполагал, что атака была «операцией под ложным флагом», проведенной Москвой, однако позже были перехвачены разговоры российских функционеров, которые высказали удивление и указывали на Украину.

Минобороны РФ также показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, катеров было три, все они уничтожены, огонь по беспилотникам велся из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны РФ не подтвердило данную информацию.