Власти Москвы не считают критичным приток мигрантов

https://static.news.ru/photo/c4217938-0f80-11eb-b3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежегодно гражданство РФ либо регистрацию в Москве получают около 70–80 тыс. человек. Такие объёмы не создают особой миграционной нагрузки на город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среднем в Москве получают гражданство или московскую прописку около 70 тыс. ежегодно, 70–80 тыс. человек. Для 12-миллионной Москвы это не является критичным, — сказал ТАСС Собянин.

Он сравнил Москву с Парижем, на улицах которого европейцев сейчас меньше, чем выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, подчеркнув, что в российскую столицу мигранты приезжают на работу и в основном сезонно.Тех, кто оседает в Москве и получает гражданство, по словам Собянина, власти знают пофамильно.

Мэр добавил, что многие молодые москвичи переезжают в Подмосковье, покупают там квартиры, потому что в области они намного дешевле, потом зарабатывают и возвращаются в Москву. А в Московскую область часто переезжают жители близлежащих регионов. Так что среди этого миграционного потока жителей Таджикистана и Узбекистана не так уж и много.

Вопрос перенаселения, концентрации, ощущение этого зависит от функционирования инфраструктуры, транспорта, социальной системы. Экология, доступность здравоохранения, образования: на сегодня все эти сферы одни из лучших в стране, поэтому перенаселённость — относительный термин, — считает мэр.

Как писал NEWS.ru, власти получают сигналы от бизнеса о дефиците трудовых ресурсов из-за оттока мигрантов из Москвы после начала пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, отток трудовых мигрантов связан с закрытием границ. В некоторых случаях это приводит к смещению сроков по реализации каких-либо проектов. Однако в целом ситуация в Москве довольно стабильная — в стране осталось достаточно людей для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и реализацией проектов. Кроме того, Ефимов добавил, что динамики преступлений, совершаемых мигрантами, в городе нет.