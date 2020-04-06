Власти Москвы назвали причину для возможного ввода пропусков

https://static.news.ru/photo/e2dd5346-77f1-11ea-86da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Принятые властями Москвы меры по борьбе с распространением коронавируса дают эффект, поэтому в данное время нет необходимости вводить специальные пропуска для перемещения по городу. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Эти меры, настойчивые рекомендации жителям города оставаться дома дают эффект. Люди стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность близких и окружающих. Социальное разобщение, которое необходимо для предотвращения распространения коронавируса, достигнуто без введения жёстких мер, — рассказала чиновница в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что основания для пропускной системы появятся в случае, если люди станут менее ответственно относиться к самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. С 30 марта покидать дома разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных и выноса мусора.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.