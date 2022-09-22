В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлено до 7 октября, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей области к бдительности.
В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября, — написал он.
Губернатор напомнил, что о подозрительных гражданах, беспилотниках и бесхозных предметах следует сообщать по телефону 112.
Ранее Старовойт рассказал об обстреле украинскими войсками села Волфино в Глушковском районе Курской области. По его словам, было зафиксировано не менее шести прилетов снарядов. Пострадал один человек — 60-летняя местная жительница получила осколочные ранения, когда снаряд попал в огород, где она работала.
«Желтый» уровень террористической опасности продлен до 7 октября и в Белгородской области. До указанной даты там также запретили петарды, фейерверки, салюты.