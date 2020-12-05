Власти Хабаровска оценили новое шествие в поддержку Фургала в 100 человек

https://static.news.ru/photo/da9143da-36cf-11eb-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Очередная акция в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала состоялась 5 декабря на площади Ленина в столице региона во время обустройства ледового городка. По данным местной администрации, в шествии приняли участие около 100 человек. Люди пришли на митинг на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введённых на проведение массовых собраний.

Из-за вспышки инфекции в субъекте действует обязательный масочный режим, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, поэтому все протестующие остаются под пристальным наблюдением силовиков. За время проведения несанкционированных публичных мероприятий в Хабаровском крае пресекли 440 административных правонарушений, говорится на официальном сайте администрации города.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Экс-губернатор Хабаровского края отказывается признавать вину. 25 ноября срок ареста ему продлили до 9 марта 2021 года. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста бывшего губернатора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фургал пожаловался, что в СИЗО «Лефортово», где он содержится, нет тренажёрного зала. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. В помещении следственного изолятора нет места, чтобы разместить тренажёры, а тюремный ларёк работает лишь раз в месяц. По словам Мельникова, Фургал также посетовал, что ему до сих пор не передают письма, однако отметил, что администрация изолятора разрешила ему пользоваться специальной лампой из-за проблем со зрением.