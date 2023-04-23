Власти Дагестана отсудили более 470 млн рублей у «дочки» «Газпрома» Власти Дагестана отсудили более 470 млн рублей у «дочки» «Газпрома» за аренду объектов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» в рамках судебных решений должна выплатить в пользу бюджета республики более 470 млн рублей задолженности по аренде объектов газораспределения. Об этом сообщил начальник судебно-правового отдела Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Саид Меджидов. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Согласно постановлению 16-го арбитражного апелляционного суда, с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» взыскано более 142 миллионов рублей. Ранее с этой же компании в пользу бюджета республики была взыскана задолженность по аренде объектов газораспределения в размере 330 миллионов рублей. Так, за последний месяц в бюджет республики взыскано более 473 миллионов рублей, — рассказал Меджидов

По его словам, в настоящее время в производстве арбитражных судов находятся еще более 15 дел. Они будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Как сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. По его словам, речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, в результате чего компании пришлось «закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам».