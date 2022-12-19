Власти Читы опровергли запрет наряжать детей в костюмы зарубежных героев

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В комитете образования Читы опровергли запрет наряжать детей на утренники в карнавальные костюмы зарубежных героев, пишет «МК в Чите». Как пояснили изданию в ведомстве, в краевом правительстве была разработана концепция проведения новогодних мероприятий — «Вместе V Новый год», согласно которой предлагается вернуться к героическим образам на мероприятиях.

Мы не подтверждаем запрет на иностранных персонажей. Однако отметим, что на уровне краевого правительства была разработана концепция проведения новогодних праздничных мероприятий — «Вместе V Новый год». Её авторы предлагают вернуться к истокам российской культуры и этносов, а также опираться на героические образы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В городском комитете также добавили, что сейчас многие родители покупают своим детям костюмы таких героев, как Хагги Вагги, которые могут негативно сказаться на восприятии внешнего мира маленькими детьми.

Родители дошкольников из Читы ранее пожаловались на запрет использования образов иностранных персонажей в качестве костюмов для новогодних утренников в детских садах региона. По словам первого зампреда комитета образования города Марина Секержитская уточнила, что в правительстве Забайкальского края действительно предложили концепцию новогодних мероприятий, которая подразумевает использование образов из российской культуры.