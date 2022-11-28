Дошкольникам из Читы запретили наряжаться в костюмы с зарубежными героями

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Родители дошкольников из Читы пожаловались на запрет использования образов иностранных персонажей в качестве костюмов для новогодних утренников в детских садах региона, сообщает «МК в Чите». В комитете образования Читы не подтвердили такое ограничение. Первый зампред комитета Марина Секержитская уточнила, что в правительстве Забайкальского края действительно предложили концепцию новогодних мероприятий, которая подразумевает использование образов из российской культуры.

Комитет образования Читы не подтверждает запрет. Однако отмечу, что на уровне правительства Забайкальского края была разработана концепция проведения новогодних праздничных мероприятий — «Вместе V Новый год». Авторы концепции предлагают вернуться к истокам российской культуры и этносов, а также опираться на героические образы, — рассказала Секержитская.

Зампред комитета призвала родителей более осознанно подходить к выбору образов на новогодние мероприятия и к выбору детских игрушек. По ее словам, некоторые родители могут покупать детям костюмы, которые способны негативно сказаться на восприятии ребенком внешнего мира.

Детский психолог Светлана Талмач ранее призвала родителей не делать подарки на Новый год средством манипулирования ребенком. По ее словам, детей нельзя лишать подарков и внимания во время праздника из-за оценок и плохого поведения, ведь подарок дарят не за что-то, а с целью безвозмездно принести радость и удовольствие. Специалист пояснила, что такой подход даст ребенку ощущение того, что родители ценят его самого.