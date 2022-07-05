Владимирская область взяла шефство над Докучаевском в ДНР Врио губернатора Владимирской области Авдеев и мэр Докучаевска Качанов подписали соглашение о сотрудничестве

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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и мэр Докучаевска Александр Качанов подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, пишет ТАСС. Сообщается, что регион поможет восстановить городскую инфраструктуру, образовательные и медицинские учреждения, а также подготовиться к осенне-зимнему сезону. Авдеев заявил, что специальная рабочая группа из региона уже работает в Докучаевске.

Произвели оценку необходимой работы по коммунальной сфере, по социальной сфере. И уже сейчас мы привезли бригаду врачей, которые уже занимаются больницами города Докучаевска — более 10 специалистов выполняют операции, принимают людей, — сказал Авдеев.

Он добавил, что будет восстановлена и работа школ. По его словам, педагоги из Докучаевска уже выехали во Владимирскую область для обучения российским стандартам образования. Также Авдеев сообщил, что в город вскоре прибудет коммунальная техника.

По сути, была составлена некая дорожная карта. Это конечно подготовка к осенне-зимнему периоду с учетом еще продолжающейся освободительной операции. На этом нужно делать особый акцент, потому что сроки достаточно сжатые и обстрелы, увы, мешают, — сказал в свою очередь Пушилин.

Месяцем ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Луганск подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР. В ходе визита Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым.