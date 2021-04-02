Виновников скандала с грубой фразой уволили из московского суда

Из московского арбитражного суда были уволены сотрудники аппарата, которые были виновны в скандале с издевательской фразой в делах о банкротстве. Она проявлялась после манипуляций с текстом в офисном редакторе.
Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения, — рассказали в пресс-службе суда журналистам РИА Новости.
В январе стало известно, что в некоторых определениях по делам о банкротстве судьи Екатерины Игнатовой была поставлена грубая фраза с эротическим подтекстом. Она была написана белым шрифтом чуть выше подписи судьи. Чтобы увидеть эту фразу, нужно было скопировать материал в текстовый редактор и очистить формат. Она была внесена в минимум пять опубликованных определений, которые были вынесены в первой половине 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что суд Екатеринбурга признал политолога Фёдора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти и назначил административный арест сроком на семь суток. Эксперты посчитали, что своим постом в Telegram он оскорбил судей Конституционного суда.
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