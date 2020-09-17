Вильфанд рассказал, когда Москва заиграет осенними красками

https://static.news.ru/photo/0a808106-f89f-11ea-b388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт выразительная и красочная осень.

Он сообщил, что по прогнозу, с 21 сентября ожидается антициклонная погода, поэтому, вероятно, осень заиграет красками со следующей недели. Синоптик отметил, что из-за лета, насыщенного осадками, в этом году осень может быть особенно выразительной, и такой период может продлится дольше обычного.

Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много: в мае выпало три нормы, в июне — больше двух норм, август, правда, был не очень дождливым. Но влаги всё равно очень много, — привели слова научного руководителя Гидрометцентра в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло. Он отметил, что температура будет выше обычного в Сибирском и Дальневосточном округах, а также в Амурской области и Приморье.