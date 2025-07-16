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16 июля 2025 в 10:15

Волосы на расческе — первый звоночек: на какие болезни указывает симптом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волосы на расческе — первый звоночек возможных проблем со здоровьем. Рассказываем, на какие болезни может указывать этот симптом.

Если волосы остаются на расческе в большом количестве (более 100 в день), это может указывать на дефицит железа (анемия) — одна из самых частых причин, при этом к выпадению волос добавляются слабость и бледность.

Проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз или гипертиреоз) нарушают цикл роста волос, делая их ломкими. Гормональные нарушения (особенно у женщин — поликистоз яичников, дисбаланс эстрогенов) приводят к диффузному выпадению. Аутоиммунные заболевания (алопеция, красная волчанка) заставляют организм атаковать собственные волосяные фолликулы.

Сахарный диабет нарушает питание волосяных луковиц из-за проблем с сосудами. Даже банальный дефицит витаминов D, группы B или цинка существенно ухудшает состояние волос. Для точного выявления проблем и постановки диагноза необходимо обратиться к врачу.

Ранее стало известно, какой продукт делает волосы здоровыми.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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