11 августа 2025 в 16:32

Садовод раскрыла, как спасти картофель в дождливый август

Садовод Самойлова: выкопать урожай можно в первых числах августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Если август будет дождливым, картофель на огороде надо выкопать раньше срока, чтобы не потерять урожай, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, в случае длительных осадков урожай может сгнить.

В случае сильных продолжительных ливней, когда стоит вода на полях, картофель стоит выкопать. Урожай может загнить и в последствии плохо храниться. Но если дожди кратковременные, спешить со сбором не стоит. Лучше подождите бабьего лета. Если дачный участок находится в низине, а прогноз погоды неблагоприятный, меры нужно предпринимать незамедлительно, — предупредила Самойлова.

Она отметила, что если вы видите на картофеле проявления фитофторы, имеет смысл обрезать стебли, оставив «пенечки» в 10 сантиметров, чтобы предотвратить распространение болезни и ускорить созревание картофеля. В таком случае ботва перестанет «брать» на себя часть питания и урожай созреет быстрее.

Ранее стало известно, что 90% дачников убивают свой урожай картофеля, когда держат его на открытым солнцем, в обычном пакете или герметичном пластиковом контейнере. Все это создает парниковый эффект, вызывая конденсат и быстрое гниение.

Также нельзя оставлять картофель в сырых помещениях с плесенью или рядом с источниками тепла.

картофель
грядка
урожай
дача
садовод
Степанида Королева
С. Королева
