Названа главная проблема алкогольного рынка России

В России необходимо обратить внимание не на возрастной ценз при продаже алкоголя, а на соблюдение уже действующих правил реализации легальной алкогольной продукции, заявил генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его словам, сказанным 360.ru, в стране стоит острая проблема с контрафактом.

Когда мы повысим исполнительскую культуру, тогда можно вернуться к вопросу возрастных ограничений. Такой подход есть во многих странах мира, нормальная практика. Но не в ситуации, когда нелегальный алкоголь можно приобрести в свободном режиме, — отметил эксперт.

Ранее губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что в Вологодской области после введения новых ограничений более 340 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись полностью. Он отметил положительное влияние этих мер — уже зафиксировано снижение смертности от алкоголя. В Вологде количество питейных заведений сократилось с 42 до 23, в Череповце — с 45 до 27. За последние четыре месяца также закрылась треть магазинов по продаже вейпов — 100 из 316, причем 44 из них прекратили работу в июле.