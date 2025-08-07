Спасение, когда волосы как пакля: простой рецепт сухого шампуня дома

Иногда вода отключена, времени в обрез, а выглядеть хорошо всё равно нужно. В таких ситуациях поможет домашний сухой шампунь — особенно если вы шатенка или брюнетка.

Этот рецепт не просто освежает пряди, но и маскирует жирность, придает объем и даже помогает скрыть седину. Главное — всё можно сделать из подручных ингредиентов.

Что понадобится

2 ст. л. натурального молотого кофе (или какао без добавок)

2 ст. л. обычного картофельного крахмала

Как приготовить и использовать:

Смешайте кофе и крахмал в сухой емкости. Нанесите смесь на корни сухих волос. Аккуратно вотрите пальцами или кистью. Оставьте на 2–3 минуты. Удалите остатки шампуня полотенцем или щеткой.

Что даёт такой шампунь:

Волосы выглядят свежее

Приподнимаются у корней

Маскируется легкая седина

Важно: этот способ не заменяет полноценного мытья головы. Не применяйте, если у вас сухая кожа головы. Перед первым использованием обязательно проведите тест на аллергию.

Трихолог Лианна Казарян ранее заявила, что в составе хорошей маски для волос должны быть натуральные масла, которые увлажняют и питают. По ее словам, следует также выбирать косметические средства с протеинами, пантенолом и гиалуроновой кислотой.