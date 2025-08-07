Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:07

Спасение, когда волосы как пакля: простой рецепт сухого шампуня дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда вода отключена, времени в обрез, а выглядеть хорошо всё равно нужно. В таких ситуациях поможет домашний сухой шампунь — особенно если вы шатенка или брюнетка.

Этот рецепт не просто освежает пряди, но и маскирует жирность, придает объем и даже помогает скрыть седину. Главное — всё можно сделать из подручных ингредиентов.

Что понадобится

  • 2 ст. л. натурального молотого кофе (или какао без добавок)
  • 2 ст. л. обычного картофельного крахмала

Как приготовить и использовать:

  1. Смешайте кофе и крахмал в сухой емкости.
  2. Нанесите смесь на корни сухих волос.
  3. Аккуратно вотрите пальцами или кистью.
  4. Оставьте на 2–3 минуты.
  5. Удалите остатки шампуня полотенцем или щеткой.

Что даёт такой шампунь:

  • Волосы выглядят свежее
  • Приподнимаются у корней
  • Маскируется легкая седина

Важно: этот способ не заменяет полноценного мытья головы. Не применяйте, если у вас сухая кожа головы. Перед первым использованием обязательно проведите тест на аллергию.

Трихолог Лианна Казарян ранее заявила, что в составе хорошей маски для волос должны быть натуральные масла, которые увлажняют и питают. По ее словам, следует также выбирать косметические средства с протеинами, пантенолом и гиалуроновой кислотой.

