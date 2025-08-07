Спасение, когда волосы как пакля: простой рецепт сухого шампуня дома

Иногда вода отключена, времени в обрез, а выглядеть хорошо всё равно нужно. В таких ситуациях поможет домашний сухой шампунь — особенно если вы шатенка или брюнетка.
Этот рецепт не просто освежает пряди, но и маскирует жирность, придает объем и даже помогает скрыть седину. Главное — всё можно сделать из подручных ингредиентов.
Что понадобится
- 2 ст. л. натурального молотого кофе (или какао без добавок)
- 2 ст. л. обычного картофельного крахмала
Как приготовить и использовать:
- Смешайте кофе и крахмал в сухой емкости.
- Нанесите смесь на корни сухих волос.
- Аккуратно вотрите пальцами или кистью.
- Оставьте на 2–3 минуты.
- Удалите остатки шампуня полотенцем или щеткой.
Что даёт такой шампунь:
- Волосы выглядят свежее
- Приподнимаются у корней
- Маскируется легкая седина
Важно: этот способ не заменяет полноценного мытья головы. Не применяйте, если у вас сухая кожа головы. Перед первым использованием обязательно проведите тест на аллергию.
