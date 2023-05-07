«Вагнеровцы» захватили американский бронеавтомобиль в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске, сообщает РИА Новости. Вооруженные силы Украины оставили его при отступлении в западные кварталы города.

Мы утащили ее у них (украинских военных. — прим. NEWS.ru) прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине — она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону, — рассказал один из бойцов.

Машина стояла недалеко от железнодорожного вокзала. Украинские силы попытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, однако автомобиль получил лишь незначительные повреждения. Позднее его отбуксировали на тракторе в безопасную зону.

Осмотревшие автомобиль бойцы назвали его «прекрасным подарком Америки для России». По их словам, у машины небольшой пробег, рабочие аккумуляторы и коробка передач, а также имеется восьмицилиндровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что цели операции «Бахмутская мясорубка» достигнуты. По словам бизнесмена, взятие города не входило в задачу ЧВК.