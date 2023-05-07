Пригожин заявил о полном выполнении «Вагнером» задач в Артемовске Пригожин: задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что операция «Бахмутская мясорубка» группы выполнила свою задачу. По словам Пригожина, приведенным в Telegram, взятие города не входило в задачу.

Следует отметить, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, — подчеркнул предприниматель.

Он ранее сообщил, что бойцы «Вагнера» покинут позиции в Артемовске 10 мая.

Ранее Евгении Пригожин сообщил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска. Оставшиеся 5%, по словам предпринимателя, на ход всей специальной военной операции (СВО) не влияют. Он также добавил, что с ним никто не связывался по поводу нехватки боеприпасов, в связи с чем предприниматель намерен сохранить личный состав.