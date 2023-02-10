В Запорожской области задержали рейдерскую группировку, похищавшую людей

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек по подозрению в рейдерстве, похищении людей, вымогательстве и разбоях, сообщил ТАСС представитель спецслужб. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило против них уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия.

Пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, действующей на территории региона. Установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса (преимущественно владельцев фермерских хозяйств), — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что члены группировки были хорошо вооружены. По словам собеседника агентства, у задержанных изъяли ручной противотанковый гранатомет, 28 гранат, стрелковое оружие и большое количество боеприпасов.

В частности, задержаны главарь группировки, а также четыре ее активных участника. Суд отправил всех фигурантов под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина. Уточнялось, что диверсанты выполняли поручения ГУР Минобороны Украины.