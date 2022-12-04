В Запорожье сообщили о двух сериях взрывов Рогов сообщил о двух сериях взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине Запорожье прозвучали две волны взрывов. Затем в городе включились сирены, отметил он в Telegram.

В Запорожье громкая ночь! Сегодня около 22:57 прозвучала серия взрывов. После чего взвыла сирена. Вторая волна взрывов началась около 00:37. Сирена традиционно взвыла после первого из них, — подчеркнул представитель администрации.

Рогов, сославшись на мнение местных жителей, сообщил, что такого большого количества прилётов и звука взрывов в областном центре прежде не отмечалось. По его данным, работали РСЗО, отрабатывавшие удары по украинским позициям. Целью ударов являлась военная техника и склады боеприпасов, добавил он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные продолжают держать оборону на границе региона и пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ. Он отметил, что во всех прифронтовых городах и поселках по-прежнему работают администрации, школы и больницы.