Рогов заявил, что 700 спецназовцев ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС в Запорожье

Фото: Power Plant Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Более 700 бойцов Сил специальных операций Украины находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, спецназовцев готовят к штурму Запорожской атомной электростанции.

Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения, — пояснил Рогов.

В военно-гражданской администрации Энергодара 28 ноября сообщили, что Вооруженные силы России по-прежнему держат под своим контролем ЗАЭС и не планируют ее покидать. В заявлении отмечалось, что подконтрольные Украине СМИ распространяют ложную информацию о том, что российские военные намерены оставить город.

Ранее в Росатоме заявили, что компания приняла решение восстановить разрушенное высоковольтное распределительное устройство Запорожской ТЭС, которое станет важным резервным источником энергоснабжения ЗАЭС. По словам представителей госкорпорации, территория в районе ТЭС регулярно обстреливается ВСУ, в связи с чем во время ремонта работники будут рисковать жизнью.