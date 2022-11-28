Власти Энергодара объяснили, планирует ли Россия покинуть Запорожскую АЭС В Энергодаре опровергли сообщения о планах военных РФ покинуть Запорожскую АЭС

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вооруженные силы России по-прежнему держат под контролем Запорожскую атомную станцию и не планируют ее покидать, говорится в сообщении пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара, опубликованном в Telegram-канале «Энергодарский связной». В заявлении отмечается, что подконтрольные Украине СМИ распространяют ложную информацию о том, что российские военные намерены оставить город.

Уважаемые жители города Энергодар! Военно-гражданская администрация сообщает, что вопреки фейкам украинских СМИ Запорожская АЭС остается под контролем России. В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Энергодара отметили, что Росэнергоатом планирует в ближайшее время создать резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Советник главы корпорации Ренат Карчаа заявил, что два энергоблока ЗАЭС будут переведены в режим горячего останова для подачи отопления в Энергодар.

Ранее в Росатоме заявили, что компания приняла решение восстановить разрушенное высоковольтное распределительное устройство Запорожской ТЭС, которое станет важным резервным источником энергоснабжения ЗАЭС. По словам представителей госкорпорации, область в районе ТЭС регулярно обстреливается ВСУ, в связи с чем во время ремонта работники будут рисковать жизнью.

На текущий момент ЗАЭС получает электричество по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые часто отключаются. Из-за этого станция переходит на альтернативный энергетический источник — дизельные генераторы.