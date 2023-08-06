В Забайкальском крае задержали подозреваемого в избиении участника СВО SHOT: против подозреваемого в избиении участника СВО возбуждено уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Против подозреваемого в избиении инвалида — участника СВО в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал SHOT. 27-летнему задержанному вменяют обвинения по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По данным канала, в нападении участвовали двое, второго злоумышленника ищут.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил в Telegram-канале, что, несмотря на задержание одного из нападавших, к забайкальской полиции остаются вопросы.

Слава богу, одного из подонков, избивших инвалида СВО, задержали. Но это не снимает вопросов к забайкальской полиции, которая «проснулась» только после общественного резонанса и вмешательства губернатора, — написал он.

Инцидент с избиением участника СВО, потерявшего ногу в бою, произошел в населенном пункте Нерчинский завод. По предварительным данным, мужчину избивали двое молодых людей, еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали их. Кроме того, они оскорбляли другого ветерана, попытавшегося защитить своего товарища. Злоумышленники также разбили автомобиль участника СВО.

После этого Хинштейн призвал привлечь избивших участника СВО жителей Забайкальского края к ответственности. Он подчеркнул, что наказание должны понести все участники избиения, в том числе и лица, оскорблявшие мужчину.