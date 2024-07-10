В Забайкалье школьницу изнасиловали двоюродный брат и его друг

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В Забайкалье следователи отправили в СИЗО двоих жителей Акшинского района, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки, передает пресс-служба управления СКР. По данным Chita.RU, задержанным 18 и 21 год. Один из них приходится жертве двоюродным братом.

По версии следствия, в ночь на 7 июля 2024 года в одном из сел Акшинского района подозреваемые изнасиловали 12-летнюю девочку. <...> У обоих подозреваемых изъяты биологические образцы, по которым назначены судебные медицинские экспертизы. Допрошены потерпевшая, подозреваемые, — сообщили в СКР.

Против молодых людей завели уголовное дело по статье «Изнасилование, потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное группой лиц». Уточняется, что обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру. Мужчина признан психически нездоровым и отправится на принудительное лечение. Уточняется, что изнасилование произошло в 2020 году. Только на восьмом месяце беременности родственники поняли, что девочка беременна. До этого все предполагали, что ребенок всего лишь поправился. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отец ребенка — родной брат матери.