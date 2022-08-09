В Забайкалье призвали откопать найденные горняками останки мамонта Археолог Синица призвала откопать найденные горняками в Забайкалье останки мамонта

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Шерсть, остатки бивней и костей мамонта обнаружили на одном из приисков по добыче золота в Забайкальском крае, однако горняки решили зарыть обратно найденное из-за страха, что раскопки остановят. Член-корреспондент Международной академии минеральных ресурсов Софья Синица в разговоре с «МК в Чите» призвала откопать обратно останки, так как они представляют для страны особую ценность.

Любые остатки, которые находятся в ископаемом состоянии, являются наследием страны. Люди, нашедшие их, не имеют права никуда продавать, зарывать или ещё что-то делать. Надо было все эти остатки сдать под опись в краеведческий музей. Что касается шерсти — она довольно часто встречается, а вот, конечно, про найденные ткани я впервые слышу. Это очень важно, — подчеркнула Синица.

По ее словам, в регионе нередко находят остатки этих древних животных, однако найденное мясо мамонта считается большой редкостью. Синица заверила, что никто не остановит добычу полезных ископаемых из-за археологической находки. Геолог назвала подобные слухи ерундой и призвала не пугать добытчиков подобной информацией.

Ранее стало известно, что фонд «Моя история» и музей-заповедник «Херсонес Таврический» реализует в Севастополе всероссийский проект «Волонтёры наследия. Херсонес». Приглашаются волонтёры со всей страны, которые смогут принять участие в археологических раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе, а также в реставрационных работах по восстановлению храма.