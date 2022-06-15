«Херсонес Таврический» пригласил добровольцев для участия в раскопках

Фото: пресс-служба фонда «Моя история»

Фонд «Моя история» и музей-заповедник «Херсонес Таврический» реализует в Севастополе всероссийский проект «Волонтёры наследия. Херсонес». Приглашаются волонтёры со всей страны, которые смогут принять участие в археологических раскопках на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе, а также в реставрационных работах по восстановлению храма.

Целью проекта является не только оказать помощь музею-заповеднику, но и сделать историю живой для молодежи. Ведь когда можешь прикоснуться к многовековому «культурному слою» своими руками и воочию увидеть сакральные места нашей страны, начинаешь совсем по-другому к ней относиться, — рассказал директор фонда гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин.

Отбор добровольцев будет проходить на конкурсной основе. Первая смена волонтёров приступит к работе уже 26 июня. Всего ожидается 10 смен. Добровольцам оплатят проезд до места проведения мероприятия и обратно, предоставят трёхразовое питание и униформу. В свободное от работы время они смогут участвовать в образовательных проектах и съездить на экскурсии по Крыму.

Мы каждый год с особым трепетом ждем волонтеров со всей России, ведь для нас это огромная помощь, а для ребят уникальный шанс прикоснуться к святой земле и оставить след в истории нашего государства, — рассказала директор музея-заповедника Елена Морозова.

Херсонес Таврический является уникальным памятником античной эпохи, единственным в мире византийским городом, который дошел до современников в нетронутом последующими застройками виде.

В январе этого года музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустил мобильное приложение, в котором можно изучить памятники античности в 3D-моделях. Пользователям приложения «Херсонес AR» доступны изображения базилики 1935 года, античного театра, Уваровской базилики, Монетного двора, Храма на сводах и других памятников города.