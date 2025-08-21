Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии

Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии

Локомотив сошел с рельсов в депо Таксимо в Бурятии, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел около 07:40 по местному времени (01:40 мск), пострадавших нет.

По предварительным данным, сегодня около 07:40 (местного времени) на территории Эксплуатационного локомотивного депо Таксимо произошел сход пяти колесных пар локомотива, — говорится в сообщении.

Ущерб инфраструктуре и поезду оценивается. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Задержек поездов не произошло.

Ранее локомотив опрокинулся на путях необщего пользования в городе Амурске в Хабаровском крае. Авария произошла на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. В результате аварии были повреждены сам локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Предполагается, что машинист пренебрег правилами безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом.

До этого в Забайкалье фура вылетела под грузовой поезд. Инцидент произошел утром на станции Безречная. В результате столкновения никто не пострадал. Локомотив пришлось заменить, после этого состав поехал дальше.

