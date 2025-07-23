В Хабаровском крае опрокинулся локомотив

Локомотив опрокинулся на путях необщего пользования в городе Амурске в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Уточняется, что авария произошла на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. По предварительной информации, в результате никто не пострадал, все обстоятельства произошедшего выясняются.

23 июля на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 (г. Амурск) произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. <…> Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — говорится в заявлении.

В результате аварии были повреждены сам локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Предполагается, что машинист пренебрег правилами безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом.

Ранее в Забайкалье фура вылетела под грузовой поезд. Инцидент произошел утром на станции Безречная. В результате столкновения никто не пострадал. Локомотив пришлось заменить, после этого состав поехал дальше.