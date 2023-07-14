Жительница Ярославля утопила 10-месячную дочь

Фото: yaroslavl.sledcom

В Ярославле задержана 35-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своей 10-месячной дочери, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. Уточняется, что женщина утопила ребенка в реке Которосль.

Как рассказал источник, установлено, что убийство произошло вечером 13 июля, когда мать девочки, воспитывающая вместе с мужем также еще двух сыновей трех и семи лет, пошла гулять к реке Которосль со старшим ребенком и дочерью.

Она оставила мальчика на берегу, а сама вместе с младенцем пошла к воде и долго не возвращалась. Сын побежал к отцу сказать, что мамы с сестрой нет. Тот пришел на берег, а потом вызвал полицию, — рассказал источник.

По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Ярославской области, было обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотив преступления.

Ранее житель города Бийска Алтайского края обнаружил тело новорожденного младенца в яме уличного туалета. Причины смерти ребенка на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство новорожденного». Обстоятельства трагедии выясняются.