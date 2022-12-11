В Ярославле остановилось колесо обозрения с пассажирами

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В Ярославле из-за замыкания остановилось колесо обозрения с пассажирами, сообщает портал 76.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области. По данным управления, на момент происшествия в кабинках находились двое взрослых и двое детей. Повернуть колесо, для того чтобы выпустить пассажиров на землю, решили в ручном режиме.

Замыкание вывело щиток из строя. В момент ЧП на колесе были заняты две кабинки, в обеих — взрослый с ребенком. Сейчас ведутся работы по восстановлению щитка. Спасатели в ручном режиме будут опускать кабинки вниз. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях сообщали, что на колесе обозрения произошел пожар, его факт спасатели не подтвердили.

Ранее в одном из сел в Казахстане с колеса обозрения сорвалась кабина. Людей в этот момент на аттракционе не было. Момент инцидента попал на видео. На кадрах видно, что кабина едва-едва держится на штанге во время работы аттракциона.

До этого стало известно, что во время катания на карусели, расположенной на одной из детских площадок около жилого дома в Краснодаре, пострадал ребенок. В Сети опубликовали видео, на котором видно, как подросток изо всех сил пытается удержаться на опасном аттракционе, раскручиваемом электросамокатом. Однако сил мальчика не хватило, чтобы удержаться за столб карусели: он вылетел с аттракциона, зацепившись туловищем за канат. При этом карусель продолжила крутить подростка еще какое-то время.