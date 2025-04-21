В Воронежской области объявили тревогу из-за БПЛА ВСУ Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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ВС Украины

Воронежская область находится под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Местные власти обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными объявлениями.

Согласно заявлению, силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Жителям области рекомендуется не паниковать и оперативно реагировать на дальнейшие оповещения от регионального правительства и МЧС России.

Ранее ВСУ нанесли новый артиллерийский удар по Горловке, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Это был седьмой обстрел населенного пункта с начала воскресенье, 20 апреля. По данным источника, удар был нанесен в 20:10 по московскому времени. ВСУ использовали артиллерию калибра 155 мм, произведя четыре выстрела.

До этого Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.