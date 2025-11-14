Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:34

В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ

Гусев: крыша дома и автомобиль повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область

Александр Гусев Александр Гусев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Крыша частного дома и автомобиль были повреждены при ночной атаке ВСУ на Воронежскую область, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Он отметил, что в трех районах были сбиты четыре беспилотника.

Обломками сбитого БПЛА были повреждены крыша частного дома и автомобиль, — написал Гусев.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск больше всего пострадал при атаке украинских беспилотников на регион. Он также отметил, что обломки дрона повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один местный житель, его госпитализировали. Оперштаб региона сообщил, что нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» и прибрежные сооружения в Новороссийске получили повреждения.

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 дронов ВСУ над 11 регионами страны. Больше всего беспилотников, а именно 66, удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края. Еще 45 — над Саратовской областью.

Россия
Воронежская область
атаки
повреждения
Александр Гусев
