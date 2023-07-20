В Воронеже приговорили убийцу женщины, ее сына и 5-летнего внука

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Воронежский областной суд вынес вердикт по делу Виктора Мирского, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В сентябре 2021 года он застрелил 59-летнюю женщину, ее 19-летнего сына и 5-летнего внука. Убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Суд приговорил Мирского к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным СК РФ, преступника обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск областного управления МВД о возмещении ущерба на сумму 424 тысячи рублей и компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей.

По данным следствия, Мирской ворвался в дом соседей, когда те спали. Застрелив их, он направился к местному отделу полиции, взорвал там дверь и бросил внутрь две гранаты. При задержании он устроил перестрелку, ранив одного из сотрудников МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний мальчик убил друга после спора о том, кто из них сильнее. Тело жертвы с 15 ножевыми ранениями нашли в колодце. Задержанный сознался в убийстве. По месту его жительства была найдена застиранная одежда с пятнами крови.