Baza: в Волгоградской области мобилизовали 63-летнего мужчину с ишемией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

63-летнего подполковника запаса Александра Ермолаева с диабетом и ишемией головного мозга мобилизовали в Волгоградской области, передает Telegram-канал Baza. Отмечается, что он прошел медкомиссию и уже отправлен на полигон. Последняя должность Ермолаева до ухода на пенсию — замкомандира части по МТО (материально-техническое обеспечение), замдиректора завода по уничтожению химоружия.

Ермолаеву врач сказал, что с его ишемией и диабетом второй степени «можно идти на фронт». В итоге подполковника запаса отправили прямиком на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик, где мобилизованным сообщили о начале двухнедельной подготовки. Затем за ними должны приехать для дальнейшего распределения, — сообщает канал.

Согласно официальным разъяснениям от Минобороны РФ, частичной мобилизации подлежат подполковники до 55 лет и полковники до 60 лет.

21 сентября студент первого курса МФТИ получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы, в отделении полиции ему и вручили повестку. Родные и близкие студента подчеркнули, что он не служил и не принимал участия в боевых действиях.