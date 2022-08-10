В Волгограде пятиклассница подожгла школу

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В Волгограде пятиклассница подожгла школу № 92 из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Волгоградской области. Девочка во время прогулки с подружкой засунула под дверь учебного заведения горящий листок бумаги.

11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар, — говорится в сообщении.

В результате поджога огнем было охвачено около 10 кв. м. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание. Известно, что в результате пожара пострадало имущество школы — стоимость ущерба к настоящему времени не установлена.

Свой поступок девочка объяснила шалостью. В МВД добавили, что школьницу поставят на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителей обяжут компенсировать причиненный ущерб.

Летом 2020 года в Новосибирской области старшеклассник поджег школу, чтобы не возвращаться в нее после зимних каникул. Он проник в кабинет учителя географии, где поджег карты, и, убедившись, что огонь начал распространяться, покинул учебное заведение. В результате пожара здание школы сгорело полностью — ущерб составил 2,3 млн рублей.