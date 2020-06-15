В Сибири ученик не захотел возвращаться в школу и сжёг её

https://static.news.ru/photo/8e69949a-afa1-11ea-8df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Новосибирской области старшеклассник предстанет перед судом за поджог школы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошёл в деревне Покровка Купинского района в начале января 2020 года. 17-летний местный житель, не желая возвращаться в школу после зимних каникул, решил сжечь её. Подросток проник в здание через окно в кабинете директора, отключил видеонаблюдение, а затем прошёл в кабинет географии, где поджёг карты. Кроме того, злоумышленник убедился, что огонь начал распространяться, и только после этого покинул здание.

В результате пожара здание школы сгорело полностью. Размер ущерба составил более 2,3 млн рублей. Школьник признал свою вину в содеянном и частично возместил причинённый ущерб. Уголовное дело в отношении него будет рассматриваться по существу судом Купинского района, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу. В ходе обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Свой арсенал школьник хранил на балконе. Подросток помещён под арест. В СКР предполагают, что у него могут быть сообщники.