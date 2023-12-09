В Уфе мужчина с кастетом напал на прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уфимские полицейские разыскивают мужчину в возрасте примерно 18–20 лет, который напал на нескольких жителей на улицах города, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. По данным полиции, на нем была шапка алого цвета, а также медицинская маска. Сотрудники правопорядка не исключают, что подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.

РИА Новости со ссылкой на источник в полиции уточняет, что вооруженный кастетом злоумышленник подошел к пенсионерке и нанес ей удар в голову, в результате чего женщина скончалась в больнице.

В полицию г. Уфы поступило несколько сообщений от граждан, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся, — сообщили в пресс-службе МВД.

В ноябре мужчина с мачете напал на мать с ребенком в Люберцах. Впоследствии судебным приставам удалось задержать нападавшего, им оказался 36-летний местный житель. Женщина получила легкие травмы, малыш не пострадал.

До этого полиция задержала мужчину, который нападал с ножом на жительниц Перми. Он караулил женщин у подъезда, после чего пытался их похитить, угрожая убийством. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является уроженцем Свердловской области. Он был судим за изнасилование, но сбежал из-под стражи.