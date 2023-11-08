Что известно о мужчине с мачете в Люберцах: почему и на кого он набросился В Люберцах мужчина с мачете напал на мать с ребенком и судебных приставов

Фото: t.me/mosoblproc

В подмосковных Люберцах задержали мужчину с мачете, который на улице напал на мать с ребенком. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Где произошел инцидент, как удалось задержать нападавшего

Происшествие произошло на пересечении улиц Комсомольской и Кирова. Мужчина изначально напал на мать с ребенком. После этого задержать нападавшего попытались сотрудники судебных приставов, которым помог водитель, сбив гражданина на пешеходном переходе. Дебошир поднялся и стал оказывать сопротивление, набросившись с мачете на приставов. В результате им пришлось открыть огонь и выстрелить в него девять раз. Мужчина был обезврежен.

«По предварительной информации, рядом с отделом судебных приставов в Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина и ребенок серьезно не пострадали.

«Девушка сильно не пострадала — отделалась царапиной, ее осмотрели медики. Ребенок не пострадал», — говорится в публикации.

Почему он напал на женщину с ребенком

Мужчина объяснил свое неадекватное поведение тем, что принял прохожих за зомби.

«Напавший на девушку с ребенком при задержании стал рассказывать про зомби, которые всех убили и закололи», — сообщает Telegram-канал Mash.

По данным RT, мужчина сначала «устроил истерику» в здании ФНС, а затем вышел на улицу и напал на девушку с ребенком.

В Следственном комитете РФ рассказали, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

«В следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц в городе Люберцы. Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре Московской области заявили, что взяли под контроль расследование происшествия и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Личность злоумышленника установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принятие органом последующих процессуальных решений по результатам рассмотрения факта находится на контроле в Люберецкой городской прокуратуре», — сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Что известно о нападавшем

По информации Telegram-канала Mash, напавший на женщину с ребенком в Люберцах мужчина — 36-летний Роман Концелидзе.

Летом он привлекался за мелкое хулиганство, устроив драку на улице. В 2010 году был судим за мелкую кражу, а в 2016 году — за грабеж.

По данным источника РЕН ТВ, 36-летнего преступника госпитализировали с огнестрельным ранением.

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